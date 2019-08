Rafinha pourrait quitter le FC Barcelone avant la clôture du mercato estival, lundi prochain. Selon Sport, le milieu de terrain brésilien (26 ans) aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec le FC Valence et n’attendrait plus que le feu vert du propriétaire des Blanquinegros, Peter Lim, pour faire ses valises.