Mercato Barça: Plusieurs arrivées prévues 

Moins de trois semaines après son incroyable élimination en demi-finale de la Ligue des champions, le Barça a conclu sa saison sur une nouvelle désillusion en finale de la Coupe du Roi face au FC Valence (1-2). Un revers qui devrait conforter les dirigeants barcelonais dans leur volonté d’opérer plusieurs changements dans leur effectif. C’est ce qu’a d’ailleurs confirmé le président Josep Maria Bartomeu au micro de la télévision espagnole.

"Cela fait déjà un moment que l'on pense à la saison prochaine, on ne commence pas à prendre des décisions aujourd'hui. Cela fait des semaines que l'on travaille, mais ce n'est pas le moment d'expliquer ce qui va se passer. On va continuer à travailler, il y aura des nouveautés, a-t-il ainsi prévenu. Chaque année, des joueurs arrivent dans ce club. C'est confirmé pour De Jong et la direction sportive travaille sur d'autres arrivées et des départs."