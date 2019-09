Sous contrat jusqu’en 2021 mais libre de quitter le FC Barcelone dès l’été prochain, Lionel Messi est toujours intéressé par un retour en Argentine pour terminer sa carrière. "C’est ce que j’ai toujours dit, non ? C’est un rêve d’enfant de jouer avec le maillot des Newell’s Old Boys, mais je ne sais pas si je pourrai le faire. Ça ne dépend pas seulement de moi. J’ai trois enfants", explique l’attaquant du Barça, vainqueur lundi soir du trophée The Best, dans une interview accordée à la FIFA.