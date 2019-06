Mercato Barça: Manchester United s'intéresse à Umtiti

Les Red Devils cherchent un défenseur central pour renforcer un secteur défaillant. Et les Mancuniens ont de la mémoire puisque déjà la saison dernière, ils avaient essayé de recruter Samuel Umtiti. Cette fois, dans le cadre de discussions autour de Lindelöf, ils ont à nouveau demandé à leurs homologues du Barça s'il était possible de recruter le champion du monde français. A priori, la réponse reste négative. D'autant qu'après une saison marquée par une blessure au genou l'ancien Gone entend se battre pour une place de titulaire, notamment avec Clément Lenglet. Pour autant, l'intérêt pour De Ligt a montré que Barcelone est à l'affût. Et si un renfort arrivait, ce serait peut-être le signal que l'heure d'un départ a sonné.