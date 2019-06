Mercato Barça: Malcom n'est pas encore parti

Clairement poussé vers la sortie ces dernières semaines, Malcom pourrait finalement rester au moins une saison de plus au FC Barcelone. En effet, face à la tournure prise par les événements lors de ce mercato, le Barça sait qu'il va devoir céder des joueurs majeurs afin de récupérer de l'argent pour assurer les arrivées. L'ancien Bordelais pourrait en profiter indirectement car son transfert n'est pas si onéreux, son salaire non plus. Il pourrait donc être conservé ce qui n'était pas prévu initialement...