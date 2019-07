Mercato Barça: Filipe Luis reste une option

L'avenir de Filipe Luis reste une inconnue. En fin de contrat avec l'Atlético Madrid, le latéral brésilien n'a pas encore officiellement annoncé de quoi son futur sera fait. L'option d'une prolongation à Madrid n'est d'ailleurs pas totalement écartée.

Et si un retour au Brésil du côté de Flamengo reste une option de premier choix, selon le quotidien AS, le Barça pourrait entrer dans la danse. Cet intérêt n'est pas nouveau et le club blaugrana peine véritablement à trouver un concurrent à Jordi Alba. Le Brésilien a le profil même s'il s'agirait alors d'un contrat de courte durée.