Mercato Barça: Bartomeu veut garder Dembélé et Coutinho

Alors que son nom circule au PSG et au Bayern Munich, Ousmane Dembélé devrait bien rester au FC Barcelone cet été. C’est en tout cas le souhait de Josep Maria Bartomeu, qui s’est exprimé sur le sujet vendredi en conférence de presse.

"Je le considère meilleur que Neymar et comme l’une des stars du football actuel. Le regarder jouer pour nous est un plaisir. Quand il entre, on attend tous de voir ce qu’il peut réussir à faire", a ainsi déclaré le président du Barça.

Et le patron du club catalan ne compte pas non plus laisser filer Philippe Coutinho qui, comme l’international français, est "un acteur essentiel de notre projet", a-t-il indiqué.