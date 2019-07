Mercato Barça: Alaba n’est pas insensible

Régulièrement annoncé sur les tablettes du Real Madrid ces dernières années, David Alaba voit cette fois son nom cité du côté du Barça, en quête d’un latéral pour concurrencer Jordi Alba.

Un intérêt sur lequel est revenu le défenseur autrichien dans les colonnes de Sport Bild. "Bien sûr que c'est un honneur d'être ciblé par le Barça, a commenté le Bavarois, au Bayern depuis six ans. Mais je dois me concentrer pleinement sur Munich et notre préparation. Nous avons beaucoup de choses à accomplir cette saison."