Mercato Barça: Alaba en ligne de mire, Umtiti poussé dehors

David Alaba est suivi de près par le FC Barcelone depuis bien longtemps. Et selon le Mundo Deportivo, la direction du club blaugrana chercherait à passer à l'action dès cet été. Mais pour que le polyvalent international autrichien ne débarque, il faudra d'abord vendre pour faire de la place dans le vestiaire et économiser en masse salariale. Et une fois encore, c'est le nom de Samuel Umtiti qui est sorti du chapeau. Il s'avère que jusqu'à présent le défenseur international a fait la sourde oreille à toutes les éventualités de quitter le club. Umtiti veut rester au Barça, il l'a dit et répété au fil des semaines et ce n'est pas l'arrivée de Griezmann qui va le faire changer d'avis, bien au contraire.