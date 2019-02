Le FC Barcelone espère renflouer ses caisses l’été prochain avec la vente de deux joueurs prêtés cette saison: André Gomes et Denis Suarez. Selon Marca, le club catalan pense pouvoir récolter 40 millions d’euros avec ses deux milieux de terrain, qui évoluent en Premier League, respectivement à Everton et Arsenal, les Toffees et les Gunners disposant effectivement d’une option d’achat.