Mercato: Balotelli proche de Brescia

Libre de tout contrat après son passage à l'OM, Mario Balotelli est toujours sans club alors que certains championnats européens ont déjà repris. Mais l'avenir de l'attaquant italien pourrait rapidement se décanter selon les médias italiens.

Le buteur serait partagé entre deux propositions, celle du cœur incarnée par Brescia et celle du confort financier proposée par Flamengo. La Gazzetta dello Sport indique que le promu en Serie A a l'avantage. Balotelli ne serait pas insensible à retrouver la Lombardie, région où il a grandi. Evoluer en Italie lui permettrait aussi de retrouver la sélection plus facilement.

Mais son agent Mino Raiola doit encore rencontrer une délégation brésilienne ce mercredi. Le club de Rio de Janeiro proposerait pas moins de 300 000 euros par mois à "Super Mario" plus un bonus de 10 millions d'euros à la signature et la promesse d'engager également son frère Enock. Une offre sur laquelle Brescia ne pourra pas s'aligner, usant d'arguments plus affectifs pour convaincre le joueur de 29 ans.