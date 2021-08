Mercato : Bakayoko est à Milan

Arrivé en Lombardie samedi soir dans un vol privé en provenance de Londres, Tiemoué Bakayoko a passé sa visite médicale le lendemain matin, et doit s’engager dans les prochaines heures avec l’AC Milan. "Bakayoko n’a pas encore signé, mais il va probablement nous rejoindre", a confirmé l’entraîneur milanais Stefano Pioli à DAZN dimanche soir après la victoire de ses hommes contre Cagliari (4-1), avec notamment un doublé de son nouveau numéro 9 Olivier Giroud.



Le milieu de terrain tricolore, qui vient de fêter son 27e anniversaire, va donc connaître son sixième club professionnel. Formé au Stade Rennais, il avait explosé à l’AS Monaco (2014-2017), se faisant remarquer en 2016-2017 lors de la fameuse épopée en Ligue des Champions, où le club du Rocher, emmené par Falcao, Mbappé, Bernardo Silva et autres Lemar, avait atteint le dernier carré en sortant Manchester City et le Borussia Dortmund.

63 matchs en Serie A

Transféré ensuite à Chelsea pour 40 millions d’euros, il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer sur la durée chez les Blues, et a été successivement prêté au Milan (2018-2019), à Monaco (2019-2020) et à Naples lors du dernier exercice. Sans jamais être transféré, surtout pour des raisons financières. Il devrait de nouveau faire l’objet d’un prêt, mais de deux saisons et avec une option d’achat.



Le natif de Paris va donc retrouver un championnat qu’il connaît bien, et où il avait disputé 31 matchs lors de sa première expérience milanaise, puis 32 avec le Napoli la saison dernière. Il sera notamment en concurrence au milieu de terrain avec le Bosnien Rade Krunic, qui a disputé en intégralité les deux premiers matchs de Serie A aux côtés de Sandro Tonali, buteur dimanche soir. Deux matchs remportés par une équipe milanaise ambitieuse, sur la pelouse de la Sampdoria (0-1) et donc contre les Sardes. Il ne sera pas de trop pour le retour du club en Ligue des Champions, au sein d’un groupe de la mort avec Liverpool, l’Atlético de Madrid et Porto.