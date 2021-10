Mercato : Aymeric Laporte prochaine cible du Real Madrid ?

Le Real Madrid s’est retrouvé fortement démuni l’été dernier en laissant partir à la fois Sergio Ramos et Raphaël Varane. Les derniers matches disputés par les Merengues ont prouvé qu’ils étaient à court d’options dans ce secteur et la direction prévoit de s’activer pour combler ce manque au plus vite. Un joueur aurait ses faveurs en particulier : Aymeric Laporte.

Le Real est prêt à dégainer En effet, selon le site italien Calcio Mercato, le défenseur franco-espagnol de Manchester City plait beaucoup aux Castillans et à l’entraineur Carlo Ancelotti. Une offensive pour le faire signer pourrait intervenir en janvier prochain, ou au plus tard durant le mercato estival. Le natif d’Agen a un contrat avec les Sky Blues qui s’étend jusqu’en 2025. Toutefois, il n’est pas impossible que sa direction anglaise décide de le laisser partir. Cette saison, il a déjà raté 4 des 10 matches de sa formation. En défense centrale, il est confronté à la concurrence de Ruben Dias, John Stones et Nathan Aké.



Pour rappel, Laporte a déjà joué en Espagne. Il s’était fait un nom à l’Athletic Bilbao, où il a disputé 222 parties en 6 saisons (2012-2018). Ses prestations avaient notamment tapé dans l’œil des recruteurs du Barça à cette époque.