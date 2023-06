Mercato : Axel Disasi tout proche de Manchester United

Après le départ de Benoît Badiashile à Chelsea l'hiver dernier pour environ 40 millions d'euros, l'AS Monaco s'apprête à réaliser une autre importante vente en défense centrale cet été. Selon les informations de L'Equipe, Axel Disasi se dirige également vers l'Angleterre et devrait être transféré prochainement. Malgré l'intérêt du PSG l'hiver dernier et les multiples approches d'autres clubs européens ces derniers mois, l'ancien joueur de Reims et du Paris FC a clairement exprimé sa préférence pour la Premier League et semble favoriser un transfert vers Manchester United.

Quelles modalités de transfert ?

Maintenant, le défi consiste à trouver un accord entre Monaco et Manchester United. Selon nos confrères de L'Équipe, l'AS Monaco espère obtenir une somme comprise entre 40 et 50 millions d'euros pour le vice-champion du Monde 2022, une demande qui semble tout à fait réalisable pour les Red Devils.