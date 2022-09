Mercato : Aurier retrouve la Premier League (officiel)

Non conservé par Villarreal à l'issue de sa pige, début 2022, Serge Aurier était à la recherche d'un club. Susceptible de signer en dehors des périodes de mutation, le latéral droit a attendu que le marché soit clos pour s'engager en faveur de Nottingham Forest, qui annonce la nouvelle ce mercredi soir.

« Nottingham Forest est ravi de confirmer la signature du capitaine ivoirien Serge Aurier, sous réserve de l’obtention de son visa », indique le club promu, qui enregistre ainsi, tenez-vous bien, sa vingt-deuxième recrue estivale.

We are delighted to announce the signing of Serge Aurier, subject to Visa approval. ✍️#NFFC | #PL

— Nottingham Forest FC (@NFFC) September 7, 2022