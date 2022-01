Mercato - Aubameyang, Mbappé, ... Le dernier jour du Mercato en direct !

12h56 : Lorient va-t-il réussir un joli coup d'ici la fin de la journée en s'attachant les services de Steve Mandanda. Devenu n°2 à l'OM derrière Pau Lopez, le gardien tricolore est toujours la cible prioritaire de Christophe Pélissier selon RMC. Le technicien des Merlus a annoncé qu'il comptait plus sur Paul Nardi pour la fin de saison.

12h34 : Pour le quotidien allemand Bild, c'est fait et cela ne fait plus de doute : Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid libre cet été ! Un salaire de 50 M€ brut par an est évoqué. La confirmation de cette nouvelle, certes attendue, pourrait intervenir après le 8ème de finale de Ligue des Champions entre les Parisiens et les Madrilènes. *** BILDplus Inhalt *** Exklusiv-Infos über den Mega-Wechsel - Real und Mbappé einig! https://t.co/LC8o1ID029 #BILDSport — BILD Sport (@BILD_Sport) January 31, 2022

12h29 : Bryan Gil à la relance en Liga ! Pisté par Nice, l'ailier gauche espagnol est sur le point d'être prêté à Valence par Tottenham. Un prêt sans option d'achat. 🚨 FICHAJE CERRADO #VCF



🛬 Llegada de BRYAN GIL a Valencia



🇪🇦 Extremo izquierdo de 20 años



🆕 Nuevo fichaje del Valencia CF



📝 Cedido hasta junio



📹 @SalvaGomis97 pic.twitter.com/EW5q9i8YlY — Tribuna Deportiva (@TribunaVCF) January 31, 2022

12h30 : Malgré une dernière approche de Crystal Palace, Donny van de Beek va s'engager avec Everton. En difficulté à Manchester United, le milieu de terrain néerlandais passe actuellement sa visite médicale avant d'être prêté six mois sans option d'achat aux Toffees.

12h21 : S'il peut encore espérer la vente de Duje Caleta-Car du côté de West Ham d'ici minuit, l'OM prépare déjà l'été prochain. Après l'annonce de l'arrivée cet été du Français Samuel Gigot, le club phocéen va boucler un autre dossier pour juin prochain. En effet, si l'on en croit La Provence, Bartug Elmaz, milieu défensif turc de 18 ans, va quitter Galatasaray sans indemnité pour rejoindre Marseille.

12h14 : Des nouvelles de l'ancien Parisien Jean-Christophe Bahebeck ! Ce dernier vient de s'engager avec l'Atlético Palmaflor dans le championnat bolivien si l'on en croit le site Lucarne Opposée.

12h07 : Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche un peu plus du FC Barcelone ! Après Adama Traoré et Ferran Torres, les Blaugrana ne sont plus très loin de recruter l'attaquant d'Arsenal. Selon Sky Sports, les discussions avancent autour d'un prêt de six mois sans option d'achat. Cela négocie actuellement autour de la partie du salaire prise en charge par le club catalan mais l'optimiste est de mise des deux côtés.

12h02 : Burnley a trouvé le successeur de Chris Wood à la pointe de son attaque : Wout Weghorst. L'attaquant international néerlandais arrive en provenance de Wolfsburg pour trois ans et demi. ✍️ Welcome to Burnley, Wout Weghorst! #WelcomeWout | #UTC pic.twitter.com/7YaD98Y8QE — Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 31, 2022

11h55 : L'OL est sur le point de finaliser deux gros dossiers ! Selon le journaliste Fabrizio Romano, Tanguy Ndombele est en train de passer sa visite médicale à l'OL avant de parapher son prêt avec option d'achat. Lyon a trouvé un sacré successeur à Bruno Guimaraes. Dans le même temps, l'officialisation de la signature de Romain Faivre, le milieu offensif de Brest, est attendue. Tanguy Ndombele’s undergoing medical tests in Lyon ahead of his loan move to OL, including buy option. 🇫🇷🤝 #OL



Tottenham are waiting for paperworks to be completed as soon as possible, just some taxes stuff to be resolved before official announcement. #DeadlineDay — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022

11h48 : Ousmane Dembélé à Paris cet hiver ? Selon Le Parisien, c'est non ! Le club de la Capitale n'a pas prévu d'arrivées d'ici la fin du Mercato. Et dans le sens des départs, seul Layvin Kurzawa a une "infime chance" de quitter Paris. West Ham pourrait tenter sa chance d'ici minuit pour recruter le latéral gauche français mais rien d'assuré.

11h39 : Après Bruno Guimaraes, Newcastle est sur le point de s'attacher les services d'un nouveau joueur de Ligue 1 : Hugo Ekitike. Selon Sky Sports, Reims aurait reçu une offre de 30 M€ pour son très prometteur attaquant, une offre pouvant même monter à 10 M€ avec divers bonus. Le Stade de Reims aurait accepté cette offre XXL, à voir maintenant si le joueur restera jusqu'à la fin de la saison en Champagne. £25m for Hugo Ekitike, in a deal that could rise to £33m…should they get it pushed through today. This will take Newcastle’s spending to around £120m(!) this window #NUFC https://t.co/uh2QVFDoLG — Keith Downie (@SkySports_Keith) January 31, 2022

10h45 : Une première officialisation de marque pour lancer cette journée : celle de Christian Eriksen à Brentford ! Le meneur de jeu danois, victime d'un malaise cardiaque lors du dernier Euro, va retrouver les terrains du côté de la Premier League pour les six prochains mois. ✍ Welcome to Brentford, @ChrisEriksen8 👊#BrentfordFC 🐝 #EriksenJoins pic.twitter.com/O8h5WbdUZ2 — Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022

