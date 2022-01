Indésirable à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang est susceptible de changer de pays en ce mercato d’hiver et même de continent. L’attaquant gabonais aurait reçu une offre d’Al-Nassr, selon CBS Sports.

Aubameyang prêt à tourner le dos à l’Europe ?

Le club saoudien cherche à signer le joueur de 32 ans en prêt avec l'obligation d'achat de l'ordre de 8 millions d'euros à la fin de la saison. Arsenal n'a pas encore répondu à l'offre, mais il est évident qu’ils cherchent à se séparer de l’ancien Stéphanois suite aux écarts disciplinaires dont il s’est rendu coupable. Le Gabonais est en froid avec son manager Mikel Arteta et un point de non-retour semble avoir été atteint dans leur relation.



Un engagement d’Aubameyang avec Al-Nassr serait tout de même une surprise. L’intéresse semble avoir encore le niveau pour évoluer dans les plus grands championnats européens. Le FC Barcelone et la Juventus se sont d’ailleurs renseignés sur lui récemment.