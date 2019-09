Il n'a pas réussi à s'imposer aux yeux de Diego Simeone, et était soumis à une rude concurrence... Un peu plus d'un an après son arrivée à l'Atlético de Madrid, Nikola Kalinic repart en Italie. Les Colchoneros ont officialisé ce lundi soir le départ de l'attaquant international croate, prêté pour l'exercice 2019-2020 à l'AS Rome.

L'intéressé retrouve donc une Serie A qu'il connaît bien pour y avoir défendu les couleurs de l'AC Milan et de la Fiorentina.