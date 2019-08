Mercato Atletico: Saul regrette "les conditions" du départ de Griezmann

Le départ d’Antoine Griezmann pour le FC Barcelone ne passe pas du côté de l’Atletico de Madrid. L’ancien coéquipier du champion du monde, Saul Niguez, confie ainsi sa déception sur les ondes de la Cadena Cope.

"On savait qu'il avait cette envie mais j'ai été surpris. C'était un joueur très important pour l'Atlético et le fait qu'il soit parti est compliqué. L'Atléti est une institution au-dessus de tous les joueurs et lorsqu'Antoine a porté le maillot, il n'y a jamais rien eu à lui reprocher. Après, les conditions de son départ n'ont pas été les meilleures...", souffle l’international espagnol, ainsi repris par RMC.

"Cela dit, il n'y a rien à ruminer non plus", conclut le milieu de terrain de 24 ans, dans un discours nuancé qui n’est pas forcément celui de sa direction. Les Matelassiers ont en effet saisi la Fédération espagnole de football pour dénoncer les approches anticipées des Catalans avant d’en référer à leurs homologues madrilènes.