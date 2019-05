Mercato Atlético: Rodrigo également sur le départ

Les départs de Godin, Lucas ou encore Griezmann risquent fort de ne pas être les derniers à l'Atlético. Ce devrait être le cas de Diego Costa mais également de Rodrigo que le club madrilène aimerait pourtant conserver. Manchester City le suit de près et serait même près, selon Mundo Deportivo et la Cadena SER, à s'acquitter de sa clause libératoire de 70 millions d'euros. Le jeune milieu de terrain international espagnol de 22 ans se trouve face à un choix majeur pour sa carrière et le discours de Pep Guardiola semble le séduire tout particulièrement...

Según ha podido saber MD, la amenaza es muy real y hay muchas opciones de que Rodrigo se marche esta misma temporada

El Manchester City pondría sobre la mesa los 70 millones de cláusula

❗️ @ellarguero añade que Bayern y Barça están al acecho https://t.co/HXjt3lREZw — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 15 mai 2019