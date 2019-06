Mercato Atlético: Qui pour succéder à Juanfran ?

L'Atlético de Madrid doit renouveler en grande partie son effectif en cet été 2019, la faute aux départs d'Antoine Griezmann, Diego Godin, Lucas Hernandez, Filipe Luis et Juanfran, et celui probable de Rodri. Or, concernant le poste de latéral droit, les Colchoneros auraient coché deux noms, rapporte Marca.

Diego Simeone pourrait tenter de débaucher le Portugais Nelson Semedo du FC Barcelone, les Catalans étant a priori vendeurs, mais pourrait également se tourner vers la Serie A, où l'Albanais Elseid Hysaj serait en partance du Napoli.