Mercato Atlético: Le prodige Felix chipé à Man Utd ? 

Nouvelle pépite du football portugais, Joao Felix (19 ans, 1 sélection) fait tourner les têtes dans tous les grands clubs européens. Mais si le petit prodige du Benfica possède un indéniable talent, on s'interroge tout de même face à l'estimation de sa valeur autour de 120 millions d'euros ! Soit peu ou prou ce que devrait coûter cet été le transfert d'un certain Antoine Griezmann. Cherchez l'erreur... En attendant, c'est bien l'Atlético Madrid qui, pour se consoler du départ de son champion du monde français, serait sur le point de boucler l'arrivée de Felix, à en croire les informations de The Evening Standard. Et qui du même coup couperait l'herbe sous le pied de Manchester United !