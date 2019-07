Mercato Atlético: Hermoso a signé

L’Atlético de Madrid poursuit la reconstruction de sa défense. Après Kieran Trippier ce mercredi, c’est désormais Mario Hermoso qui rejoint la capitale espagnole pour les cinq prochaines saisons. L’Espanyol de Barcelone récupérerait environ 25 millions d’euros dans cette opération. Le défenseur central de formation, 3 sélections avec la Furia Roja, peut aussi jouer latéral, comme un certain Lucas Hernandez, parti cet été.

"C’est une opportunité unique de grandir dans ma carrière sportive et de revenir dans ma ville. Je suis ravi et impatient de jouer. C’est un beau défi. Je suis venu avec la volonté de défendre ce maillot", a déclaré l'intéressé. Ce recrutement s’ajoute à celui de Trippier, de Felipe et de Renan Lodi dans le secteur défensif des Colchoneros depuis le début de ce mercato.