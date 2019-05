Mercato Atlético: Griezmann, réunion décisive ce mardi

Les rumeurs bruissent ces derniers jours. Et l'Atlético Madrid commence sérieusement à s'inquiéter pour l'avenir d'Antoine Griezmann. A tel point que selon la Cadena SER, toute la direction a donné rendez-vous à l'international français ce mardi afin de clarifier les différentes positions. Ou plus exactement que malgré les départs de Lucas Hernandez et Diego Godin, Griezmann leur confirme les yeux dans les yeux qu'il n'a pas l'intention de rejoindre le FC Barcelone cet été. Sa clause repassera à 120 millions le 1er juillet, pour un joueur de ce calibre, c'est cadeau...