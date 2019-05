Mercato Atlético: Filipe Luis entre le Barça et Flamengo

L'avenir de Filipe Luis commence à se dessiner plus précisément. A 33 ans, le latéral vient d'être convoqué par Tite pour la Copa America et sa cote reste très bonne en Espagne. En fin de contrat à l'Atlético Madrid, il semble désormais certain de ne pas prolonger dans la capitale espagnole. Il aurait proposé ses services au FC Barcelone qui étudierait une fois de plus une piste déjà explorée par le passé. Il n'en reste pas moins que le club brésilien de Flamengo reste très attentif à la situation d'un Filipe Luis qui avait reçu des représentant du club de Rio il y a quelques semaines. Cette option reste tout à fait d'actualité.