Mercato Atlético: Entre James et Eriksen, Simeone a tranché...

L'Atlético de Madrid a déjà beaucoup recruté cet été, pour compenser de nombreux départs. Renan Lodi, Hector Herrera, Joao Felix, Kieran Trippier, Mario Hermoso ou Marcos Llorente ont déjà signé, et un milieu de terrain offensif est encore attendu du côté du Wanda Metropolitano.

Et ces derniers jours, Christian Eriksen et James Rodriguez étaient annoncés dans le collimateur des Colchoneros. Finalement, d'après les informations de Marca, le club et Diego Simeone ont tranché, et devraient se lancer dans la course à la signature de l'international colombien, appelé à devenir la "star" du nouveau cycle madrilène en compagnie de Joao Felix. L'ancien Monégasque présente par ailleurs l'avantage d'être disponible à hauteur de 40 millions d'euros auprès du Real Madrid, là où Tottenham réclame entre 60 et 70 millions d'euros pour l'international danois.