Mercato Atalanta: Skrtel s'en va au bout de 24 jours

Après avoir rejoint le club de Bergame au mois d'août, Martin Skrtel quitte déjà l'Atalanta, sans avoir disputé le moindre match de Serie A.

Le défenseur slovaque a résilié son contrat, en accord avec son entraîneur Gian Piero Gasperini. "Il a dit qu'à son âge (34 ans) il avait du mal à jouer dans une défense à trois, ce qui est compréhensible", a confié le technicien italien.

L'ancien joueur de Liverpool s'est finalement engagé avec Istanbul Basaksehir, et retrouve ainsi le championnat turc après son passage à Fenerbahçe (2016-2019).

OFFICIAL: Istanbul Basaksehir have signed defender Martin Skrtel on a free transfer after he terminated his contract at Atalanta. pic.twitter.com/AnITGsIGLk