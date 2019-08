Mercato Atalanta: Skrtel a signé

Fin de l'aventure turque pour Martin Skrtel, puisque le Tchèque vient de quitter Fenerbahçe pour s'engager avec le club italien de l'Atalanta Bergame.

L'occasion pour le Slovaque de 34 ans de découvrir un nouveau championnat, mais aussi de disputer une fois de plus la Ligue des champions. Il tentera d'apporter son expérience du plus haut niveau au sein de l'effectif de la Dea, dont ce sera par ailleurs la première participation en LdC.

