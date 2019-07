Après la signature de Joao Felix, l'Atlético Madrid serait toujours dans l'optique de renforcer son secteur offensif. Selon la Gazzetta dello Sport, le club madrilène aurait des vues sur Duvan Zapata (28 ans), l'attaquant de l'Atalanta Bergame. L'attaquant colombien sort d'une saison plus que réussie, avec 28 buts et 8 passes décisives en 48 rencontres, ce qui a permis à l'Atalanta de terminer 4e et de se qualifier pour la première fois de son histoire pour la Ligue des champions.