Selon une indiscrétion du média transalpin Calciomercato, Youcef Atal serait dans les petits papiers de l'AC Milan en vue d'un transfert estival. Cette source estime que Atal, dont le contrat avec Nice expire en 2023, a une valeur marchande culminant à 20 M€. Mais Nice n'a pas l'intention de le vendre et même s'il devait partir, les Aiglons seraient en droit d'exiger un montant bien plus conséquent pour leur joueur, qui ne manque pas de prétendants. S'il en venait à troquer un maillot rouge et noir pour un autre, Atal retrouverait son compatriote et collègue en sélection algérienne Ismaël Bennacer à Milan. Atal, international algérien champion d'Afrique avec les Fennecs, est déjà dans le viseur du Tottenham de José Mourinho.