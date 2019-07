L'AS Saint-Etienne et Flamengo auraient trouvé un accord pour Miguel Trauco, selon L'Equipe mercredi.

Le défenseur péruvien de 26 ans, élu meilleur latéral gauche de la Copa America, pourrait signer pour trois ans et un transfert d'un million d'euros, lui qui n'a plus que six mois de contrat au Brésil. Son club, à la base, en espérait 2,5 millions.

Le mouvement devrait être officialisé, au plus tard, en début de semaine prochaine.