Mercato ASSE: Saliba à Arsenal, c'est fait !

Après l'arrivée de Dani Ceballos ce jeudi, Arsenal vient d'officialiser celle de William Saliba.

Malgré sa récente prolongation de contrat avec Saint-Étienne, le défenseur central de 18 ans s'est engagé avec les Gunners pour 5 saisons. Le montant du transfert est estimé à la hauteur de 30 millions d'euros, bonus compris, selon Sky Sports. Il s'agit là de la plus grosse vente effectuée par le club forézien après celle de Pierre-Emerick Aubameyang, qui avait rapporté 15 millions d'euros lors de son départ à Dortmund.

Il faudra attendre le début de la saison 2020-2021 pour voir jouer Saliba sous les couleurs du club londonien. En attendant, le natif de Bondy sera prêté chez les Verts.

William will spend a season back on loan at @ASSEofficiel before joining our squad next summer.



#SalibaSigns