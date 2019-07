Mercato ASSE: Printant attend encore cinq à six joueurs

L’AS Saint-Etienne a beau avoir déjà recruté cinq joueurs grâce à Harold Moukoundi (Le Havre), Alpha Sissoko (Clermont), Sergi Palencia (FC Barcelone), Zaydou Youssouf (Bordeaux) et Denis Bouanga (Nîmes), le club du Forez est encore loin d’en avoir terminé avec son mercato estival.

Pour Ghislain Printant, interrogé au sortir de la défaite concédée face à l’Olympique de Marseille lors de la finale des EA Ligue 1 Games (2-1), les Verts ont encore besoins de cinq à six renforts

"On souhaite les mêmes renforts que depuis le début. Dans le secteur défensif, on attend deux recrues, dans le milieu aussi et certainement offensivement", a-t-il détaillé dans des propos relayés par France Bleu.