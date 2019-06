Mercato ASSE: Mauvaise pioche en défense

Pierre-Yves Polomat parti libre, Gabriel Silva sur le flanc pour plusieurs mois en raison d’une blessure au tendon d’Achille, l’AS Saint-Etienne s’active afin de renforcer le flanc gauche de sa défense.

Parmi les pistes suivies, deux mènent à Nice où Olivier Boscagli et Romain Perraud, prêtés la saison dernière au Paris FC, plaisent beaucoup aux recruteurs stéphanois.

Les discussions sont pourtant au point mort. La faute à la vente à venir de l’OGC Nice au milliardaire britannique Jim Ratcliffe. "Tout est bloqué, il n’y a pas de projet. On n’a plus de discussions depuis plusieurs semaines. On est dans le flou total. Là, c’est compliqué d’avancer ou d’entamer des négociations", a ainsi confié l’agent d’un joueur niçois à RMC.