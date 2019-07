Mercato ASSE: Kolodziejczak va revenir

Ghislain Printant s'est exprimé en conférence de presse mercredi aux Etats-Unis, à la veille du match amical entre l'ASSE et Montpellier à Washington. Il a notamment annoncé que Timothée Kolodziejczak, prêté la saison dernière par les Tigres, allait enchaîner.

"Je veux garder toute ma base, assure le coach des Verts. Mon premier souhait, c'était que 'Kolo' reste avec nous, et ce sera le cas. Pour moi, c'est important. On doit se renforcer, on attend entre cinq et six joueurs pour se renforcer, mais il faut rester patients. On travaille sur des pistes, on a encore le temps."

Dans la nuit de dimanche à lundi, Saint-Etienne affrontera ensuite Marseille ou Bordeaux, en fonction des résultats des deux rencontres (finale ou petite finale).