Mercato ASSE : Du lourd au milieu ?

Long à démarrer, le mercato estival de l’AS Saint-Etienne est bien lancé comme en attestent les récentes arrivées de Zaydou Youssouf, Sergi Palencia ou Denis Bouanga.

D’autres recrues devraient rapidement suivre puisque selon But, les dossiers Timothée Kolodziejczak et Olivier Boscagli seraient en passe d’aboutir.

Parallèlement, les Verts se sont mis en quête d’un milieu de terrain d’expérience. Plus que Jean-Eudes Aholou et Jonas Martin, également convoités, les dirigeants stéphanois auraient ainsi des vues sur Yohan Cabaye (libre), Ibrahim Amadou (FC Séville) et Jean-Michaël Seri (Fulham).