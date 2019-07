Mercato ASSE-Cabella: "Une proposition énorme impossible à refuser"

Comptant parmi les cadres de l’ASSE, Rémy Cabella semblait promis à une troisième saison avec les Verts quand il a décidé de tout plaquer pour tenter l’aventure russe, dans les rangs de Krasnodar. Un choix qu’il justifie dans les pages de L’Equipe.

"Au départ, il n’y avait rien de prévu pour moi cet été. Je m’étais préparé à rester à Saint-Etienne et c’était très bien parce que je m’y sentais comme à la maison. Mais un soir, j’ai reçu un message me disant qu’il y avait peut-être un projet et qu’il fallait que je l’étudie. […] J’ai quand même mis dix jours à me décider mais la proposition était tellement énorme que c’était impossible à refuser."

A 29 ans, l’Ajaccien aux quatre sélections tricolores admet que l’aspect financier a compté. Mais pas seulement. "Je n’ai pas fait le con dans ma carrière, j’ai déjà mis de l’argent de côté… Je me répète mais l’offre était impossible à refuser, il faut avoir l’honnêteté de le reconnaître. Tout le monde est gagnant dans l’histoire parce que Saint-Etienne aussi a reçu une belle indemnité. […] Je n’ai pas calculé les avis des uns et des autres, j’ai été plus égoïste que d’habitude. Je ne pars pas à l’aventure, je sais où je mets les pieds. Au niveau des infrastructures, je peux vous dire que c’est le très haut-niveau. Par exemple, je n’ai jamais vu un vestiaire aussi beau de ma carrière…"