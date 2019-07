Mercato ASM: André Silva ne signera pas

Tout était ficelé, les deux clubs s’étaient entendus, le joueur avait aussi donné son accord, et pourtant André Silva ne s’engagera pas en faveur de l’AS Monaco. De source française et italienne, il est confirmé ce mercredi que l’attaquant de l’AC Milan n’a pas satisfait à la visite médicale passée mardi sur le Rocher. Un problème décelé à un genou aurait eu raison d’un transfert estimé à 30 millions d’euros. Prêté la saison passée au FC Séville, l’international portugais n’a plus joué depuis le 4 avril dernier.