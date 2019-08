Mercato AS Rome: Ünder prolonge aussi

Après Nicolo Zaniolo, qui a prolongé jusqu’en 2023, l’AS Rome a annoncé jeudi avoir également fait parapher un nouveau bail à Cengiz Ünder.

L’attaquant turc de 22 ans, arrivé en 2017 dans la capitale italienne, est désormais lié au club de la Louve jusqu’en 2023.

"Je suis arrivé à Rome il y a deux ans et depuis, je me suis attaché de plus en plus à cette ville, à ces couleurs et à ces fans. C’est un moment très heureux pour moi", a-t-il commenté.