Mercato AS Rome: Pau Lopez est arrivé en Italie

La Roma a trouvé son nouveau gardien de but. Pau Lopez, le portier du Betis Séville, se trouve depuis ce lundi dans la Ville Eternelle, où il devrait s’engager pour 5 saisons en faveur des Giallorossi après sa visite médicale. Le montant du transfert est estimé à 25 millions d’euros. Avec l'arrivée de l'Espagnol, la Roma se retrouve avec pas moins de 4 portiers sous contrat. Robin Olsen, Antonio Mirante et Daniel Fuzato ont tous signé l'été dernier, et la Louve va sans doute devoir se séparer d'au moins l'un d'entre eux.

Autre enjeu d'un mercato très agité dans la capitale italienne, marqué par le départ fracassant de Francesco Totti du board début juin, pour cause de désaccords sportifs avec la direction. Passé par l’Espanyol de Barcelone et Tottenham, Lopez a joué en novembre dernier son premier match avec la Furia Roja, en remplacement de Kepa Arrizabalaga.