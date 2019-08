Mercato AS Rome: Nzonzi prêté en Turquie

Une petite saison et puis s'en va. Arrivé à Rome l'été dernier, fort d'un titre de champion du monde avec les Bleus, Steven Nzonzi a quitté le club de la capitale italienne ce vendredi. L'AS Rome, via son compte twitter, a annoncé le prêt du milieu tricolore vers Galatasaray, club qui possède une possibilité de déclencher un nouveau prêt d'un an jusqu'en juin 2021 l'été prochain. La formation stambouliote dispose également d'une option d'achat estimée à 16 millions d'euros en 2020 et 13 en 2021. La saison passée, Steven Nzonzi a disputé 30 matches de Serie A (29 titularisations) et 8 de Ligue des champions (7 titularisations).

