Mercato AS Monaco: Officiel pour Slimani

L'AS Monaco tient son nouvel attaquant. Le club de la Principauté a officialisé ce mercredi la signature d'Islam Slimani, sacré champion d'Afrique avec l'Algérie en juillet dernier. Le Fennec s'apprête donc à découvrir la Ligue 1 au sortir d'une expérience en Turquie, sous les couleurs du Besiktas Istanbul, et après avoir officié également au Portugal (Sporting) et en Premier League (Leicester City et Newcastle United).

Le nouvel arrivant, qui débarque sous forme de prêt avec option d'achat en provenance des champions d'Angleterre 2016, renforce donc un secteur offensif qui pouvait déjà s'appuyer sur Wissam Ben Yedder et Radamel Falcao.