Mercato : Arsenal veut encore faire son marché à Chelsea

Après avoir beaucoup recruté cet été, Chelsea pourrait voir partir l’un de ses principaux cadres d’ici la fermeture du mercato. Le quotidien The Mirror indique ce dimanche que Jorginho est susceptible de délaisser les Blues afin de s’engager en faveur de l’équipe voisine d’Arsenal. Frank Lampard, le manager de l’équipe, serait prêt à faire ce sacrifice, à condition cependant d’avoir un remplaçant à ce poste. Le technicien anglais a des vues sur Declan Rice, le jeune (21 ans) et prometteur milieu international de West Ham.

Jorginho à défaut d’Aouar pour Arsenal ?

Du côté de l’Emirates Stadium, la possibilité de recruter Jorginho a émergé en raison de la difficulté qu’ont les Gunners a trouvé un renfort dans l’entrejeu. Ils avancent sur le dossier de Houssem Aouar, mais il n’y a toujours aucune garantie que ce deal va se faire. Il en est de même pour le cas de Thomas Partey, le sociétaire de l’Atlético Madrid qu’ils convoitent depuis plusieurs mois maintenant. De fait, ils se sont donc tournés vers Jorginho comme solution par défaut. L’ancien napolitain incarne tout de même une bonne option, au vu de son expérience et des trois années convaincantes qu’il vient d’effectuer à Chelsea.