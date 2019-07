Arsenal serait passé à l’attaque pour Lucas Vazquez. Dans le viseur d’Unai Emery, le Merengue n’entre plus forcément dans les plans de Zinedine Zidane, alors les Gunners tentent leur chance en ce mercato estival. Selon AS, le club londonien aurait d’ ores et déjà transmis une offre de 32 millions d’euros – hors bonus – au Real Madrid. Une proposition actuellement à l’étude, le joueur étant lui enclin à rallier la Premier League.