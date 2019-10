Mercato Arsenal: Un défenseur français pisté ?

Depuis le départ de Laurent Koscielny pour les Girondins de Bordeaux, Arsenal ne dispose plus de défenseur tricolore dans son effectif. Mais ça pourrait bien changer l'été prochain, car d'après le Daily Mail, la cellule de recrutement du club londonien suit avec grand intérêt l'évolution de Dayot Upamecano. Unai Emery et les Gunners seraient intéressés par la signature d'un joueur que le RB Leipzig pourrait bien accepter de laisser filer à un an du terme de son contrat.

A bientôt 21 ans, le Bleuet a fait l'essentiel de sa carrière à l'étranger, entre l'Autriche et l'Allemagne donc, puisqu'il avait quitté son club formateur de Valenciennes alors qu'il n'avait pas encore 17 ans.