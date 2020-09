Mercato : Arsenal s'offre Runarsson

Runarsson s'est engagé pour 4 ans à Arsenal. L'international islandais de 25 ans avait rejoint Dijon en juillet 2018 et a réalisé 13 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière. Edu, directeur technique des Gunners, s'est félicité de ce transfert sur le site officiel du club londonien : «Nous sommes très heureux d’accueillir Alex dans notre équipe. Nous le surveillons depuis un certain temps et d'après notre analyse, il a des capacités fortes que nous recherchons chez un gardien de but et en tant que personne".

Welcome to The Arsenal, Alex Runarsson 🔴 👋 @runaralex — Arsenal (@Arsenal) September 21, 2020

Mikel Arteta, le manager d'Arsenal, est également très enthousiasmé : «Nous voulons créer une saine compétition pour les places dans le onze et nous sommes impatients de voir Alex au poste de gardien de but. » Alex Runarsson portera le maillot numéro 13 au sein du club anglais..