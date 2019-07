Mercato Arsenal: Pepe finalement trop cher ?

Samedi, Telefoot et L'Equipe s'accordaient sur une information autour de Nicolas Pepe, l'attaquant du Losc. Selon leurs informations, l'international ivoirien, récemment en action avec sa sélection en Egypte pour la CAN 2019, fait l'objet d'une offre de 80 millions d'euros de la part d'Arsenal. Pile le montant réclamé par les dirigeants lillois pour libérer leur meilleur buteur. Petit problème: il n'est pas certain que les Gunners aient les fonds pour réaliser une telle opération.

Selon la BBC Sport, aucune offre officielle n'a été émise de la part du club londonien pour la bonne et simple raison qu'il n'a pas les liquidités disponibles à l'heure actuelle pour boucler ce transfert. Pour recruter Nicolas Pepe grâce à une meilleure force de frappe financnière, Arsenal semble devoir vendre au moins un membre de son effectif. Liverpool, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain surveillent toujours de près la situation de l'ancien joueur d'Angers.