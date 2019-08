Mercato Arsenal: Özil pour remplacer Rooney en MLS ? 

Après avoir acheté Nicolas Pépé, et commencé à sonder Philippe Coutinho, Arsenal va devoir faire de la place dans son secteur offensif.

Le premier joueur qui pourrait partir n'est autre que Mesut Özil. Le champion du monde allemand, irrésistible par moment, et transparent le match d'après, exaspère Unai Emery. Selon le Washington Post et le Daily Mail, le numéro 10 pourrait rebondir à ... DC United, en janvier 2020. Le club de la capitale américaine va disposer d'une belle enveloppe salaire avec le départ de Wayne Rooney à Derby County et celui probable de Luciano Acosta.

Le joueur se verrait bien débuter une nouvelle aventure selon les deux médias, qui annoncent une rencontre entre les représentants du joueur et les dirigeants américains la semaine prochaine.