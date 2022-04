Mercato : Arsenal mise tout sur Ruben Neves

Wolverhampton et Arsenal se battent pour finir dans les places européennes en championnat cette saison. Selon Sky Sports News, Neves est la cible principale du manager d'Arsenal, Mikel Arteta, qui cherche à renforcer son milieu de terrain cet été. Les Gunners sont susceptibles de jouer la Ligue des Champions ou la Ligue Europa la saison prochaine, et auront besoin d'un effectif plus important.

Neves très convoité

De leur côté, les Wolves ne vendront Neves que pour une somme comprise entre 50 et 60 millions de livres sterling. Soit une petite fortune, pour n joueur également convoité par le FC Barcelone et d'autres géants européens. Arsenal pourrait payer pour Neves en transférant des éléments comme Granit Xhaka en été, qui est une cible pour la Roma.