Mercato Arsenal : Les Gunners fixent le prix pour Koscielny

L'avenir de Laurent Koscielny (33 ans) du côté d'Arsenal est de plus en plus incertain. Alors que l'international français a refusé de participer à la tournée de pré-saison des Gunners aux Etats-Unis, le club londonien aurait fixé son prix de départ selon l'Evening Standard. Le média britannique avance que pour s'attacher les services de l'ancien Lorientais il faudra débourser la somme de 8,8 millions de livres, soit près de 10 millions d’euros.

Le Français a la cote en Allemagne, du côté du Borussia Dortmund, mais surtout en Ligue 1 et plus précisément à Bordeaux. L'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais seraient également intéressés. A un an de la fin de son contrat, le Corrézien arrivé en 2009 serait plus que jamais décidé à quitter la capitale anglaise.